代徐旭東主持股東會 徐國安：超人也會感冒

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（中央社記者江明晏台北27日電）裕民今天舉行股東常會，由副董事長徐國安首度「代父」主持。他表示，董事長徐旭東因感冒不能出席，「大家都知道他是超人；但抱歉，感冒超過超人負荷能力。他狀況非常好，很快就會回歸」。

裕民今天舉行股東常會，由副董事長徐國安首度主持，他在致詞時首先以中文向大家問好，並表示董事長徐旭東因為感冒不能出席。

他說，大家都知道董事長是個超人，他確實是；但抱歉，感冒超過超人負荷能力。他狀況非常好，很快就會回歸。

徐國安隨即用中文表示，2025年是動盪不安的時段，同一時間面臨美中兩大經濟體的關稅挑戰，導致計畫和先前不同；而地理環境風險和綠化環境規格出現限制，俄羅斯、烏克蘭衝突影響貿易路線，也面臨即將來臨的ESG減碳對價格的影響。

他說，加上港口限制措施，紅海衝突對航運帶來影響，未來前景似乎不太樂觀；但裕民有很好的方法應對負面狀況，面臨這個狀況，裕民會表現得越來越好，絕對可以克服未來挑戰，也會變得更強壯。

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他提到，8個月前就已經面對好這些挑戰，增加長期客戶合約，保留現金存量、持續現代化設備，讓船舶變得更智慧，也讓經營市場變得更多角化、發展風能服務、開展天然氣綠化運輸。

裕民指出，積極推動低碳航運與智慧轉型，2024年至目前已交付3艘極限靈便型散貨輪與1艘新型水泥船；另簽署11艘新船訂單（6艘極限靈便型、4艘海岬型、1艘LNG運輸船），將於2026年起陸續交付。至2025年第1季，94%船隊為環保節能船，平均船齡僅6.8年，顯著優於市場平均12.6年。（編輯：張良知）1140527

裕民27日舉行股東常會，由副董事長徐國安首度主持，他表示，2025年是動盪不安的時段，面臨美中兩大經濟體的關稅挑戰，但裕民絕對可以克服未來挑戰，也會變得更強壯。中央社記者江明晏攝 114年5月27日