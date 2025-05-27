端午將至 財部提醒勿從境外攜帶、網購肉製品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）端午節將至，財政部今天表示，民眾從海外回國時切勿攜帶肉粽、香腸、肉鬆蛋捲等境外豬肉製品，也不要網購國外肉製品、動植物產品，並記得提醒海外親朋好友，不要寄送上述物品回國，違者依動物傳染病防治條例規定，最高可裁罰新台幣100萬元。

關務署表示，根據非洲豬瘟中央災害應變中心公布資訊，陸續於中國、越南及泰國輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸，檢出陽性率達到1成，顯示非洲豬瘟疫病入侵的風險仍高，邊境防疫不容稍懈。

關務署指出，為阻絕疫病於境外，海關持續與農業部動植物防疫檢疫署等查緝機關合作，加強查驗來自中國（含港澳）、越南及泰國等疫區國家的入境旅客行李、國際郵包及進口貨物。

透過 Google News 追蹤中央社

關務署表示，今年截至5月26日止，已查獲432件、318公斤，其中以旅客行李303件、201公斤，及國際郵包110件、84公斤為最多，並以豬肉香腸、含豬肉糕餅、豬肉乾等豬肉製品占多數。

關務署強調，為防止非洲豬瘟入侵，海關會持續加強邊境查緝，一旦查獲違規輸入豬肉製品、動植物產品等應施檢疫物，將移送防檢署依相關規定處分，呼籲民眾務必提高警覺，回國前再確認自身行李，切勿攜帶動植物產品，也不要購買或寄送國外豬肉製品等動物產品，全民防堵非洲豬瘟於境外，守護台灣農畜產業。（編輯：翟思嘉）1140527