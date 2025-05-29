臻鼎-KY：今年營收再拚新高 投入AI研發

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（中央社記者江明晏台北29日電）全球PCB大廠臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年營收可望再創歷史新高，IC載板、AI伺服器、光通訊及車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單，面對AI應用帶來的市場機會，將大舉投入研發資源。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天召開股東常會，面對人工智慧（AI）快速崛起與地緣政治持續升溫，引發供應鏈重組挑戰，董事長沈慶芳於會中表示，AI發展仍處於起步階段，未來勢必將徹底改變並重塑產業結構，為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。

展望2025年，沈慶芳強調，今年營收可望再創歷史新高，4大應用皆將成長，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力，結構性調整將於未來3年逐步顯現成果。

他表示，目前，臻鼎-KY在邊緣AI應用占據產業地位，不僅智慧眼鏡應用今年將有數倍增長，折疊手機明年也可望迎來新一波動能。

同時，他指出，臻鼎-KY於多項高潛力應用領域初見成果，包括IC載板、AI伺服器、光通訊、及車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單。

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此外，沈慶芳指出，臻鼎-KY泰國巴真府新廠進度順利，將於今年下半年啟動小量生產，屆時將與大陸、高雄等據點共同構建更具彈性與韌性的全球供應鏈體系。

他表示，臻鼎是全球第一大PCB廠，已著手啟動全面性結構調整與數位轉型，為未來十年成長藍圖奠定基礎，包含組織布局、推進全球產能布局、加速導入智慧工廠、投入研發AI應用、積極布局國際人才。（編輯：翟思嘉）1140529