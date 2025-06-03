國泰永續高股息成分股調整 納入中租、可成及萬海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北3日電）台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息（00878）最近進行例行性的半年度指數調整，新納入中租-KY、可成、萬海3檔成分股，同時刪除台泥、永豐金、第一金3檔，最新成分股內容已於6月2日開盤前生效。

國泰投信表示，00878追蹤MSCI指數公司的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，最近完成例行性的半年度指數調整，除了成分股微調，並新增指數「預擬資產管理規模」機制，調整單一成分股權重上限。

國泰投信表示，依MSCI指數公司資料，本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升，同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準；刪除的成分股則因股利分數排序下降而刪除。

透過 Google News 追蹤中央社

至於新納入的預擬資產管理規模機制，主要影響為單一持股的「投資金額」，不超過其發行市值的6%，同時單一持股的「權重上限」也由15%降為10%。調整主因在於隨著基金規模增長，為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量，指數公司加入因應措施。

法人分析，00878加入「預擬資產管理規模」機制後，具有較大市值的成分股權重可能出現提升，以完成投資金額胃納；至於單一持股權重上限下調，則可確保投資組合不會出現過度集中於單一個股或產業的情況。（編輯：張均懋）1140603