經部：374座離岸風電已併網 今年累計可達4.7GW

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（中央社記者劉千綾台北4日電）為達成離岸風電規劃目標，經濟部近日舉辦會議與多方溝通聚焦5大關鍵議題。經濟部表示，截至今年5月底，台灣已完成7座離岸風場，安裝超過400座離岸風力機，累計併網達374座，總併網量突破3GW，預計今年累計達4.7GW，明年累計至5.3GW。

為廣納各利害關係人凝聚共識達成中長期目標，經濟部近日辦理「離岸風電旗艦計畫社會溝通對焦會議」，邀集地方漁會、環保團體、產業公協會、中央及地方政府等關係人代表，聚焦於政策推動、配套機制、環境與漁業整合、產業合作與人才培育、社會溝通等5大面向關鍵議題。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，離岸風電發展成果豐碩，是各界共同合作努力成果，依據國際風能協會統計，台灣在2024年離岸風電總建置量躍居全球第5名。

依據彭博統計，台灣於2024年單一年度新增裝置容量排名世界第2，截至今年5月底，台灣已完成7座離岸風場，安裝超過400座離岸風力機，累計併網達374座，總併網量突破3GW，預計今年累計達4.7GW，明年累計達5.3GW。

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能源署說明，離岸風電推動初期，已透過跨部會及與利害關係人溝通，建立推動關鍵措施議題，如離岸風電政策環評、海域空間環境敏感區域圖資、離岸風電跨部會場址聯合審查機制、漁業補償及共榮機制及產業人才培訓等相關機制，創造綠能及就業機會。

經濟部表示，未來將持續辦理各項旗艦計畫社會溝通會議，聚焦於各關鍵議題，與公民社會共同探討可能解方，建立長期有效的社會溝通平台並廣納各界意見，精進離岸風電設置環境。（編輯：林淑媛）1140604