分析師：台股強彈補漲後 能否脫離橫向整理待觀察

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（中央社記者潘智義台北5日電）美股道瓊工業指數下跌，但那斯達克指數、費城半導體指數上漲，分析師認為，台股4日強彈屬落後補漲，但晶片關稅疑慮未除，指數處於橫向整理格局，能否突破前波高點21879點仍待觀察，另市場也關注台積電股價能否突破千元大關。

華爾街消化美國私人企業聘僱速度大幅放緩的數據，並關注美中貿易談判，美股主要指數今天收盤互有漲跌，美債殖利率走低。

道瓊工業指數下跌91.90點或0.22%，收42427.74點；標普500指數微漲0.44點或0.01%，收5970.81點；那斯達克指數揚升61.53點或0.32%，收19460.49點；費城半導體指數上漲68.95 點或1.39%，收5033.35點。

台股4日終場收在最高點21618.09點，大漲491.16點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，先前美股、亞股都在月線之上時，台股卻因對等關稅、晶片關稅壓力而單獨下跌，並於4日落後補漲；但不確定因素未除，反彈不代表趨勢往上，現階段仍處於橫向震盪整理格局。

蔡明翰指出，從技術、籌碼面來看，4日收在21618.09點，距前波高點21879點，僅200多點，仍須停看聽；而台積電在近千元附近位置，能否突破千元大關也緊扣晶片關稅議題。不過，若是美股持續大漲，也有機會帶動台股突破前高壓力區。

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