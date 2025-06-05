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蔣萬安：輝達確認台灣辦公室落腳北士科T17、T18

2025/6/5 15:05（6/5 15:16 更新）
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圖為北士科T17、T18。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北5日電）輝達台灣辦公室將在北投、士林，外傳可能在新光人壽得標的北士科T17、T18基地。台北市長蔣萬安今天答詢指出，北市府定期與輝達開會，輝達明確指出在T17、T18。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布輝達台灣辦公室將在北投、士林，選擇北投、士林，因為占地大小很剛好、很完美，適合輝達。

外傳地點可能在新光人壽得標的北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。

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蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員陳賢蔚質詢表示，輝達台灣辦公室是否落腳北士科T17、T18。

蔣萬安答詢指出，黃仁勳公開時只講地點將在北投、士林，但沒具體明確指出地點。北市府定期都有與輝達開會，輝達明確指出在T17、T18。（編輯：戴光育）1140605

#台北市
#黃仁勳
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