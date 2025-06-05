應對關稅風險 學名藥協會籲鼓勵國產藥研發強化韌性

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（中央社記者何秀玲台北5日電）面對全球藥品在地化生產趨勢與美國關稅政策影響，學名藥協會今天呼籲，政府應強化台灣藥品供應鏈韌性，建議成立「藥品供應韌性小組」，並檢討相關預算與法規，以因應未來潛在風險。

學名藥協會今天舉行記者會，針對美國關稅下台灣製藥產業面對的挑戰提出建言。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，今年美國總統川普提出關稅政策後，不少國際大藥廠宣布在美投資設廠，產能可能優先供應美國當地需求；台灣的進口藥品有1/10是從美國進口，未來是否會影響台灣進口藥品的穩定供應，值得關注。

殷為瑩說，各國紛紛推動藥品在地化生產政策，以強化自身藥品供應韌性，台灣對此應及早因應；協會建議，總統府健康台灣推動委員會可成立「藥品供應韌性小組」，並在生技醫藥產業發展條例中新增國產專章，而新台幣4100億元特別預算，也能明列鼓勵國產製藥項目，以支持國產藥品研發與生產。

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學名藥協會理事長陳誼芬指出，目前台美之間藥品與原料藥進出口皆為零關稅，短期內影響有限，但美方未來若針對進口原料藥設定新關稅項目，仍可能造成波動；協會會員已啟動避險準備，包括拓展多國客戶，降低對單一市場依賴。

陳誼芬指出，由於台灣經濟規模較小，製藥成本高，藥價不具競爭力，加上健保給付有限，國產藥難扮演主要供應角色；協會建議，政府應盤點國內可自製的原料藥與關鍵依賴品項，制訂長期供應策略以保障民眾用藥安全。（編輯：林克倫）1140605