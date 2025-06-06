台股盤中震盪回測21600點 任天堂概念股撐盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天開低走勢震盪，權值股台積電最低跌至991元，電子及櫃買指數同步走弱，在任天堂概念股漲勢帶動下，加權指數一度翻紅，突破21700點，隨後不敵賣壓回到平盤之下，回測21600點。

台股加權指數10時15分達到21633.65點，下跌40.78點，成交值約新台幣1288億元；電子類股指數下跌0.5%，金融類股上漲0.9%。

電子權值股台積電開低1元，盤中最低跌7元達991元、跌幅約0.7%；鴻海開平走低，跌幅近1%；大立光最低跌至2295元、跌逾1%，面臨2300元保衛戰。

透過 Google News 追蹤中央社

任天堂新遊戲主機Switch 2於5日在日本、美國等主要市場開賣，一機難求，市場傳出任天堂已下令追單，台廠供應鏈有望受惠，負責組裝Switch 2的鴻準今天盤中上揚逾4%，供應電源IC的偉詮電觸漲停52.6元，供應遊戲卡用記憶體的旺宏由紅翻黑、下跌約0.68%。

美國總統川普（Donald Trump）與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）關係惡化，電動車概念股受累，貿聯-KY下跌超過4%，順達跌逾2%，和大跌幅約2%。（編輯：楊凱翔）1140606