高檔賣壓沉重 台股盤中漲勢收斂

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，關稅戰持續緩和，激勵台股今天早盤一度上漲逾200點，惟高檔賣壓沉重，盤中漲勢收斂至百點左右。

至10時40分，集中市場指數上漲126.58點，為21787.24點，成交值約新台幣1584億元。

3大權值股同步開高，台積電今天一開盤股價就站上千元大關，盤中最多上漲15元至1010元；鴻海最多上漲2.5元至155.5元。聯發科最多上漲20元至1300元，盤中回落平盤。

金控族群今天上漲居多，併購題材豐富的永豐金盤中股價勁揚超過4%，國泰金上漲逾2%，國票金勁揚約4%。

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PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，國內外科技龍頭上週接力報喜，先是輝達（NVIDIA）公布亮眼財報，接著台積電也釋出正面消息，替台股多方增添動能。

杜欣霈觀察，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，但關稅議題仍持續干擾市場，台股量能未能有效放大。他建議，現階段台股選股不選市，跌深題材股短打反彈，長線趨勢股續抱，其餘產業待關稅議題結果確定後再行著墨。（編輯：楊蘭軒）1140609