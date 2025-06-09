市場關注美中新一輪經貿磋商 亞股普遍收漲

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（中央社香港9日綜合外電報導）亞洲股市今天普遍收漲，市場樂觀預期今天將在倫敦登場的美中新一輪經貿磋商可望舒緩這兩大經濟體之間的緊張關係，同時美國最新就業數據超乎預期，也對投資人帶來鼓舞。

法新社報導，隨著外界對於美國總統川普的關稅戰憂慮消退，加上多國與華府達成協議，亞股今天延續全球股市近幾周來的漲勢。

目前各界目光聚焦在倫敦，美中高層官員將在倫敦舉行新一輪經貿磋商，以維繫上月達成的脆弱休戰協議。

美國6日公布5月新增就業13.9萬人超乎預期後，華爾街三大指數同日收盤漲逾1%，亞股今天接棒續漲。

美國3、4月新增就業人數雖向下修正，但5月就業數據顯示經濟仍然強勁，緩解美國整合運算及企業外包供應商ADP公司報告引發的疑慮。ADP報告顯示，美國民間聘僱速度5月落至2023年初以來的最低點。

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投資人焦點將轉向美國聯邦準備理事會（Fed），關注聯準會是否決定降息。許多經濟學家示警，川普的關稅措施恐重燃通膨，重創供應鏈，並且打擊消費者信心。

此外，市場預期美中新一輪經貿磋商將有所突破的樂觀心理也對亞股帶來提振。香港股市今天收盤漲幅逾1%，東京、上海、首爾、新加坡、台北和馬尼拉股市都收漲。紐西蘭股市則微幅收低。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140609