工研院攜手三菱電機 台日合作碳捕捉技術

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（中央社記者張建中新竹10日電）工研院今天宣布，與三菱電機合作在日本兵庫縣先端技術綜合研究所裝設固態胺吸附劑碳捕捉模組，自廢氣中回收二氧化碳，開啟台日聯手布局亞洲碳中和技術的新局。

工研院發布新聞稿，副院長胡竹生表示，工研院積極投入新科技研發，包括碳捕捉、利用與封存領域，期待透過產業合作推動技術落地與價值創造，這次不僅是台灣碳捕捉技術首次跨海驗證，更具有台日攜手推動減碳技術的指標意義。

工研院指出，開發的固態胺吸附技術具備低溫脫附、節能等優勢，像「會呼吸的海綿」，能從稀薄的氣體中把二氧化碳抓下來，再用攝氏80度左右的低溫就能釋放出來回收使用。

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此外，固態胺吸附技術同時具備設備體積小、設備壽命長、熱穩定性佳等特點，較傳統液體吸收法節能，適合應用在像天然氣鍋爐、燃料電池、半導體等小型分散的排碳來源，並具備高度擴展性，有助於建立亞洲地區的碳管理鏈。

工研院表示，固態胺吸附技術可以協助企業落實減碳，並有助於因應未來碳費制度與供應鏈減碳要求，打造具經濟效益的淨零轉型方案。（編輯：林淑媛）1140610