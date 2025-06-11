尹崇堯：南山人壽專注本業 目前沒有洽談任何併購

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（中央社記者蘇思云台北11日電）新台幣5月強勢升值影響壽險業獲利，南山人壽董事長尹崇堯表示，雖然升值壓力大，不過外準金餘額還有不少，足以抵禦匯率衝擊；至於市場傳出，南山人壽有意與玉山金或永豐金合併，尹崇堯表示，目前並無洽談任何併購，南山人壽作為最大的獨立壽險公司，繼續專注本業服務客戶。

南山人壽今天上午舉行股東會，會中報告113年度發行十年期以上累積次順位普通公司債執行情形、113年度員工酬勞分配情形以及「專案運用、公共及社會福利事業投資處理辦法」的修訂，也承認113年度營業報告書及決算表冊、113年度盈餘分派案等，並討論修訂公司章程案以及股東會議事規則，並完成第42屆董事選舉案。

新台幣5月強勢升值達6.98%，壽險業衍生匯兌損失拖累獲利表現，不過南山人壽5月營運仍有盈餘。尹崇堯說明，5月起適用外匯價格變動準備金新制，有一次性較大額移轉、約新台幣404億元，讓公司5月維持獲利，目前外準金餘額還有不少，仍能抵禦匯率衝擊。

先前市場傳出南山人壽跟玉山金控的「雙山併」，或跟永豐金的「山豐併」，尹崇堯表示，無論是玉山金或永豐金，都是通路上很好的合作夥伴，但目前並無洽談任何併購，作為最大的獨立壽險公司，南山人壽繼續專注本業服務客戶。

外界關注南山人壽上市時程，尹崇堯表示，持續跟利害關係人溝通，沒有時間表。IPO是南山人壽可以專注努力的方向，但還是盼「平平安安、歡歡喜喜地推動」，不要讓上市變成有爭議的結果。

另有股東關切南山人壽去年賺400多億元，但卻不發股利，南山人壽主管表示，去年第4季因為金融市場波動，必須提列特別盈餘公積，導致無法發放股利，希望股東可以諒解。

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媒體詢問如何看待下半年景氣與後續股債操作，尹崇堯表示，主計總處預測今年台灣經濟成長率超過3%，在全球是很好的表現，下半年審慎觀察廠商拉貨潮是否持續，也要觀察7月初關稅暫緩實施到期後，美國後續如何協商等。

尹崇堯指出，台灣產業如電子業、AI供應鏈等都具備很強的競爭力，展望下半年，南山人壽審慎觀察債券與股市狀況，若有價值浮現時，不排除再加碼。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140611