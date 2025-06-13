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台股開低走低 跌214.87點

2025/6/13 13:42
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（中央社台北13日電）台北股市今天開低走低，收盤跌214.87點，為22072.95點，跌幅0.96%，成交金額新台幣3653.29億元。

加權指數開盤為22215.50點，盤中最高22228.01點，最低21984.36點；不含金融股指數19135.16點，跌212.27點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.01%、食品股漲0.04%、塑化股跌1.06%、紡織股跌0.92%、機電股跌1.20%、造紙股跌1.71%、營建股跌1.16%、金融股漲0.10%。

委買張數1919萬1643張，委賣張數1047萬5446張，成交張數685萬8359張。

收盤時上漲162家，下跌847家，持平54家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、群益台灣精選高息、期元大S&P原油反1、神達、國泰金。

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