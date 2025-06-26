風電3-3選商6月底出爐？經部：還需要時間盤點意見

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（中央社記者劉千綾台北26日電）政府持續推動離岸風電發展，先前規劃6月底公告3-3期選商草案。經濟部次長賴建信今天表示，能源署正在盤點業者、地方政府反映的意見，選商草案公告預估還需要一點時間，希望給予適宜的時間鋪排，有助未來工作推動。

政府力拚2030年達陣綠電3成目標，經濟部推進離岸風電開發進度，部長郭智輝日前接受中央社專訪指出，區塊開發3-1期展延1年的寬限期不變，但3-2期須如期併網，前2期未履約容量將全數併入3-3期，最快5、6月公告3-3期選商草案。

賴建信今天上午出席「小水力發電廉政平臺合作備忘錄簽署暨宣導座談會」受訪表示，離岸風電是國家綠能發展重要的一環，經濟部最主要的工作是盤點案場開發遭遇的困難，也會盤點過去案場執行經驗，縮短業者的投資進程，降低投資風險，建立更公平、更快速的機制。

至於6月底是否公布離岸風電3-3期選商草案，賴建信表示，基本上政策是延續的，也需要與時俱進、更加優化相關推動工作，今天已經是6月26日，不過能源署還在盤點業者、地方政府反映的意見，預估草案公告還需要一點時間，「給大家比較適宜的鋪排（時間），對未來工作也有幫助」。

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他表示，與能源署共同和離岸風電產業溝通，也親自到很多離岸風電案場，聽取業者、地方政府、公民團體等多方意見，以精進未來措施。

經濟部能源署近日表示，離岸風電區塊開發3-3期選商機制與前期最大區別在於不再強制要求國產化項目；另考量零元競標導致融資困難，3-3期也會訂定底價（下限費率）。此外，經濟部也與交通部、國防部溝通是否可能釋出更多風場開發空間，供廠商評估選擇。（編輯：林淑媛）1140626