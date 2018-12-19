男出遊心律不整休克 童綜合護理師助救回

王姓男子（左2）上月出遊赴嘉義，疑因心律不整休克，所幸童綜合醫院兩名護理師經過，協助急救，讓王男挽回一命，王男19日親自到醫院向兩人當面致謝。（童綜合醫院提供） 中央社記者蘇木春傳真 107年12月19日

（中央社記者蘇木春台中19日電）王姓男子11月到嘉義遊玩，卻疑似因心律不整休克，童綜合醫院護理師陳靜瑜與黃湘齡經過協助急救，王男送醫後脫離險境，他今天到醫院向兩名護理師當面致謝，讓他得以獲得重生。

家住高雄的63歲王姓男子，上月11日參加公司旅遊，前往海拔1000公尺的嘉義太平雲梯遊玩，卻因突然休克倒地，被送往遊客服務中心，互不相識的童綜合醫院護理師陳靜瑜、黃湘齡，在附近得知也趕到現場表明身分協助急救。

兩名護理師發現王男沒有呼吸心跳，立即以心肺復甦術（CPR）與自動體外去顫器（AED）進行搶救，男子恢復生命跡象，兩人將男子採取復甦姿勢等待救護車，急救過程歷經約40分鐘，王男才由救護車載送下山就醫。

王男經醫師確認疑為心律不整所導致，住加護病房5天後轉普通病房住院2天即出院返家，目前恢復往昔生活，他與家人為感謝當時見義勇為的兩名護理人員，今天前往童綜合醫院當面致謝。

陳靜瑜與黃湘齡分別任職不同院區與單位服務，兩人也因此認識，陳靜瑜回憶當時狀況，她表示原本已準備回程，家人都在停車場等候，她看到有人倒地，沒想太多只想救人，就發揮原本學過且會做的急救訓練。

黃湘齡則說，休假當天一家四口原本就計畫到嘉義太平雲梯遊玩，剛到現場要前往廁所時，就遇到陳靜瑜已在進行搶救，自己是護理人員，救人是天職，也加入搶救行列。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，「猝死」指的是從出現症狀到死亡不到1個小時，其中有90%是因心臟病所致，尤其是急性心肌梗塞、心室纖維顫動，可能發生在任何年齡、任何時間與任何人身上，且沒有徵兆。

他說明，猝死唯一最有效的治療方式，除馬上進行CPR外，就是儘快對心臟評估是否進行電擊，透過AED去除心室纖維顫動，讓心臟回復跳動並將血液輸送至全身。（編輯：李亨山）1071219