營養品再爆結塊 亞培：取得產品調查中

（中央社記者張茗喧台北22日電）亞培繼鐵罐營養品傳出臭酸、結塊後，昨天再傳出連塑膠瓶裝的安素沛力、安素菁選也出現結塊問題。亞培今天發出聲明指出，已取得結塊產品，將展開調查、釐清原因。

亞培公司今天下午發出聲明指出，已取得該名消費者所購買的2項產品，安素沛力（批號87343RR）與安素菁選（批號93768RN0），目前正進行詳盡檢測；同時將配合台北市政府衛生局完成該消費者客訴的相關查察。

聲明中表示，亞培液體營養產品雖為乳狀，但液體中有懸浮的非可溶性礦物質，可能和其他成分在罐中產生凝聚現象，可能沉澱在罐底、罐壁或懸浮於表面，是「產品正常屬性」、「對健康無害」。

聲明另指出，建議消費者飲用前先搖晃均勻，確保罐中的礦物質等物質可良好混合，亞培也會透過官網和其他溝通管道，協助消費者辨識正常沉澱、懸浮與產品變質的不同。

聲明也強調，針對此客訴案將詳細檢測調查，釐清實際發生原因，也強調和先前6項237毫升鐵罐裝營養產品事件無關。

亞培表示，如消費者有疑慮可撥打亞培免付費專線（0800-036-688）或寄送電子郵件（customerservice@abbott-nutrition.com.tw）聯繫。1071222