迪化街年貨大街開賣 採買認清原產地

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市迪化街年貨大街今天起跑，北市府組聯合輔導小組到場稽查，特別查核香菇的原產地標示。消保官建議，民眾買豬肉乾時，可要求業者提供原產地資訊，若有疑慮可不要購買。

迪化街年貨大街活動從19日起跑，至2月3日止。年貨大街今天已出現逛街人潮，攤商叫賣聲也此起彼落，台北市政府法務局為確保消費者權益，與衛生局、商業處等單位組聯合輔導小組到場稽查，查核包含食品安全、商品標示等項目，並選在年貨大街召開記者會。

台北市法務局主任消保官何修蘭指出，為防範業者販售走私食品，特別加強查核散裝香菇，衛生局也會稽查現場的食品衛生及散裝食品標示內容，並呼籲業者，販售食品時標示應清楚，宣傳單不可有誇張、涉及療效等字句；販售即食或試吃食品，應有防塵、防蟲等裝備。

何修蘭說，民眾買春聯、紅包袋、服飾等商品時，除注意價格、品質外，應留意商品標示；採購年節食品把握「5不原則」，包含標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買、有破損不買。

何修蘭表示，若民眾在年貨大街遇消費糾紛時，除可當場向商業處及業者合組的巡守隊反映外，也可撥打消費者保護專線1950陳情。北市府接獲通報後，會派員到場處理。

何修蘭指出，民眾赴年貨大街購買豬肉食品時，若擔心買到中國大陸進口商品，可要求業者提供產地資訊，若無法提供，可選擇不要購買。此外，輔導小組也要求現場販售豬肉食品業者提供產品的產地來源資訊，確保食品非中國大陸進口。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，預期今年天氣佳，年貨大街人潮及購買力會提升。今年以鮑魚及魷魚產品價格微漲，建議消費者可添購台灣出產的香菇當伴手禮，因台製香菇較為清香。（編輯：戴光育）1080119