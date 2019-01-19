親子共讀促寶寶腦部發展 童書挑選學問大

致力推廣親子共讀的美國醫師佐克曼表示，孩子在6個月至5歲為腦部黃金發育期，親子共讀是促進腦部發育一大關鍵，但根據小孩年齡差異，童書選擇與互動方式也都是一門學問。中央社記者張茗喧攝 108年1月19日

（中央社記者張茗喧台北19日電）醫師表示，孩子6個月至5歲是腦部的黃金發育期，親子共讀是促進腦部發育的一大關鍵，但親子共讀不是有讀有保庇，孩子根據年齡不同，童書選擇、互動方式也是一大學問。

台灣展臂閱讀協會今天舉辦「親子共讀培訓暨健康素養促進研討會」，邀請美國推廣親子共讀的非營利組織（Reach Out and Read）創辦人兼醫師貝瑞（Barry Zuckerman）分享他親子共讀的好處。

貝瑞表示，孩子出生時的腦部雖有細胞，但必須透過外在刺激來連結，促進學習和語言發展，包括笑容、說話等都能有效促進細胞間的神經迴路發展，孩子腦部3歲以前會完成近80%的發展，因此6個月到5歲的孩子都是學習的黃金時期，親子共讀就是重要的方式之一。

貝瑞解釋，親子共讀並不是單純唸書給孩子聽，而是透過童書和孩子對話，問孩子「這是什麼」、「這個東西有幾個」促進親子互動。

研究也證實，對話次數越多的孩子，腦部語言區面積大小也會越大，代表腦部發展較好。

身為小兒科醫師的貝瑞說，目前已有許多實證證實，親子共讀跟打疫苗一樣重要，疫苗可以避免孩子感染特定疾病；親子共讀則可以影響大腦，保護孩子在學習的道路上不會有太多失敗，提供孩子更長遠的健康。

不過，在培養孩子閱讀、學習的過程中，經常會遇到很多困難，家長的經濟程度及教育程度是重要關鍵，貝瑞舉例，有些國家本來就沒有閱讀的文化，也不容易取得童書，自然就不瞭解讀書的重要性，另外像是孩子缺乏語言接觸，或是接觸過多的3C產品等都是親子共讀的障礙。

貝瑞說，書就像有魔法的工具，不僅可以刺激語言、記憶力、專注力、手眼協調等，翻頁也是很好的肌肉訓練，這些都是3C產品無法取代的，但父母在陪孩子閱讀的時候，也要注意孩子是否專心，如果不專心或沒興趣，代表應換個方式和孩子互動。

親子共讀不是有讀有保庇，童書選擇也是一門學問，台灣展臂閱讀協會理事長、家醫科醫師陳宥達表示，6個月到1歲的孩子對於嬰兒的臉很感興趣，因此建議挑選有嬰兒臉龐的布書、洗澡書。

若家中是1歲到1歲半的孩子，則適合厚紙板書、布書、硬頁書、觸摸書，內容有圖畫、動物且內文有韻律，和生活領域息息相關的內容；1歲半至2歲的孩子適合厚紙板書，內文有重複句子及有韻律的文字，將閱讀成為生活作息的一部分，例如睡前故事時間。

至於2到3歲的孩子，適合故事情節較多的紙頁圖畫書，可以建立安全互動的氛圍，唸到熟悉的句子時停下，讓孩子接著說完。

陳宥達也提醒，父母陪著孩子念書時，與書本至少保持30公分以上距離，避免在晃動的車內及直射日照下閱讀，保護孩子的眼睛；此外，協會也製作學齡前親子共讀衛教單（https://goo.gl/jQbjF5），提供給父母參考。（編輯：黃于）1080119