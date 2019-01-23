靠長跑減重10公斤 男子疲勞性骨折

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）平時愛好路跑的57歲陳姓男子，5年來靠跑步成功減重10公斤，但最近因左腳掌疼痛而就醫，醫師診斷他疲勞性骨折，所幸疲勞性骨折不需開刀，但需停止半年長跑。

天主教聖馬爾定醫院骨科主任裴有成今天表示，根據陳姓患者自述，他自退休以來熱衷路跑，過去5年來靠跑步減重10公斤；去年底為了參加路跑，訓練時從原本一次跑操場10圈，增加到跑13圈。

但是路跑比賽過後，他的左腳掌出現疼痛、紅腫現象，經熱心友人介紹他去做民俗療法、貼藥膏等都沒用。日前至聖馬爾定醫院求診，經診斷為左腳蹠骨骨折。

陳姓患者向醫師表示，他未受外力傷害，也未遭撞擊，路跑比賽過程中，也未發生扭傷或摔跤，納悶為何會發生骨折。

裴有成指出，陳姓患者出現的症狀，是典型的行軍性骨折（march fracture），也稱疲勞性骨折（fatigue fracture）。這是因足部持續反覆運動，造成足部肌肉及骨骼新陳代謝增加，因骨骼疲勞無法承受超過的壓力所致，通常容易發生在運動員身上。

他說，所幸疲勞性骨折不需開刀，患者只要服藥消炎，等待骨頭癒合後，再開始承重，就會慢慢恢復，但需停止半年長跑。因此，患者想要返回跑場是急不得的。

裴有成強調，疲勞性骨折在X光檢查中，骨骼會顯示非常細小的裂縫，是一種不完全骨折。跑步時間過長、姿勢不正確、穩定性不足的跑步鞋，都可能造成疲勞性骨折，因此跑者應穿著路跑機能性的運動鞋，並掌握自身的負荷量，以免造成後續傷害。（編輯：吳協昌）1080123