長者肌力退化吞嚥難 飲食技巧可望改善

（中央社記者陳偉婷台北24日電）台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴今天說，老人可能因肌力不佳導致食物吞不下或誤吞到氣管，有些技巧可改善，例如小口進食、專心用餐、吃飯別抬下巴、固體液體分開吃。

根據衛生福利部國民健康署公布數據，約12.8%社區老人經評估為吞嚥異常。吞嚥困難的初期症狀包括進食易嗆咳、吞嚥後口腔仍殘留許多食物、用餐中明顯流口水等，但由於初期症狀不明顯，民眾往往容易忽略。

同時是台大醫院復健科主治醫師的王亭貴今天在記者會表示，多數民眾對吞嚥困難的認知度低，也不知道應該找哪一科醫師，以為嗆到是找耳鼻喉科，但處理吞嚥困難其實是復健科的專業。

王亭貴說，多數人也輕忽吞嚥困難的嚴重性，若常嗆到卻沒處理，可能導致患者在喝水、用餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。

王亭貴說，許多年長者吞嚥障礙發生在口腔準備期及口腔期。口腔準備期是透過咀嚼能力，將入口的食物變成食團；口腔期則是利用舌頭將食團往後推送，以利後續吞嚥。

長者發生吞嚥障礙主因是老化時常伴隨牙齒脫落、咀嚼能力退化、唾液分泌減少，以及喉頭軟組織鬆弛等生理現象，進食時容易發生東西「嚼不爛」、「吞不下」等狀況。

王亭貴說，協助吞嚥除了改變食物型態、調整濃稠度和質地外，應先進行口腔的訓練，尤其加入食物增稠劑應該是較後面的選項。倘若長者感覺食物吞不乾淨，王亭貴建議，把一口飯分成兩次餵，等完全吞下去才餵食下一口。

王亭貴表示，如果長者的狀況是吃東西容易嗆到、甚至進到氣管，建議長者可將食物先含在嘴巴一段時間後再吞下，讓肌肉準備一下會比較好吞嚥。長者進食時應專心，分心也會影響吞嚥，此外，因固體與液體食物流動速度不同，應分開吃才不容易嗆到。

王亭貴強調，長者吃飯注意不要抬高下巴，因下巴抬高會打開氣道，可能增加食物誤入氣管風險，下巴應維持往前。喝東西時也不要仰頭，而是用吸管、湯匙餵食。如果上述做法都不能改善長者的進食障礙且常嗆到，應就醫評估檢查。

不過有些吞嚥困難不是因老化引起，王亭貴說，臨床常見一些嚴重疾病、神經退化疾病患者，例如中風、腦瘤、頭頸癌等也可能有吞嚥障礙，建議民眾若過去曾生病，後續發生吞嚥困難，也應盡早就醫治療。（編輯：張雅淨）1080124