陳彥博國外用餐曾鬧笑話 3人點8份套餐

體育署為打造雙語環境，提升教練及裁判專業英語能力，今年起將輔導各單項運動協會未來舉辦運動教練及裁判講習會時，開設一門運動術語（專業外語）課程，29日舉辦記者會，邀請台灣超馬好手陳彥博（右2）、台灣羽球一哥周天成（右）、體操好手唐嘉鴻（左2）、桌球女將鄭怡靜（右4）、統一獅隊投手羅錦龍（左）等人分享經驗。中央社記者張新偉攝 108年1月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）教育部體育署推動雙語教育，台灣超馬好手陳彥博今天現身分享過去英文不佳，到國外速食店用餐，發生一行3人點了8人份套餐的趣事，也讓他體會到英文的重要性。

體育署為打造雙語環境，提升教練及裁判專業英語能力，今年起將輔導各單項運動協會未來舉辦運動教練及裁判講習會時，開設一門運動術語（專業外語）課程，並在今天舉辦記者會，邀請陳彥博、台灣羽球一哥周天成、體操好手唐嘉鴻、桌球女將鄭怡靜、統一獅隊投手羅錦龍等人分享經驗。

陳彥博會中分享，第一次出國比賽時，因為當時不太懂英文，只會一個字Yup（對），到麥當勞用餐時，店員一連推薦幾個餐點，他都回Yup，一行人3人，最後卻點了8人份套餐。

周天成經常赴國外征戰，令他印象深刻的是在2014年德國羽球公開賽準決賽最後一刻出現誤判，當時他透過英文據理力爭，最終獲得改判。

周天成認為，學好英文除了可以增進自己視野、結交許多好友外，比賽過程中也可以適時表達自己的想法，避免出現「啞巴吃黃蓮」的情況。

今年新球季首站選擇從印尼羽球大師賽出發的周天成，意外在首輪賽事落馬，他表示，可能心態太放鬆，原本不想要用太緊繃心態迎接賽事，但這個方式可能不適合自己，未來將重新調整心態、進入備戰狀況，預計接下來將再參加德國羽球公開賽。（編輯：方沛清）1080129

體育署為提升教練及裁判專業英語能力，今年起將輔導各單項運動協會未來舉辦運動教練及裁判講習會時，開設一門運動術語（專業外語）課程，29日舉辦記者會，邀請體操好手唐嘉鴻（圖）分享經驗。中央社記者張新偉攝 108年1月29日