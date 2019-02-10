107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

（中央社記者余祥台北10日電）內政部統計指出，民國107年國人結婚對數共計13萬5403對，為近9年來新低。外籍配偶中，東南亞地區占42.45%，超越大陸配偶的33.7%，其中東南亞地區配偶又以越南籍最多。

統計分析，台灣近10年結婚登記對數，大多介於13萬至15萬對間，其中98年因逢孤鸞年，結婚登記對數僅11萬7000對，99年、100年因景氣復甦與失業率下降，且搭上「幸福久久（99）」及建國百年象徵「百年好合」結婚熱潮列車，連續2年均增加近2成，100年達16萬5000對高點，104年計15萬4000對為近10年次高，之後則逐年遞減。

統計指出，107年國人結婚對數計13萬5403對，較106年減少1.91%，為近9年來新低。其中雙方均為中華民國國籍者有11萬4795對，占84.78%，一方為外籍與大陸、港澳地區人民者計2萬608人占15.22%。

統計分析，107年東南亞地區配偶高居第一位，總計8749人、占42.45%，大陸地區配偶居次，共有6944人，比重達33.7%。

至於其他地區配偶人數則為3643人，比重為17.68%，港澳地區者為1272人，比重為6.17%。

此外，若就大陸、港澳地區以外配偶人數的原屬國籍來看，以越南籍6070人最多，日本籍1045人次之，印尼籍792人居第3。與106年比較，外國籍配偶共增加245人，又以日本籍增加93人居首位；大陸及港澳地區則減少734人。

以性別分析，107年外籍與大陸、港澳配偶人數，女性1萬5223人占73.87%，高於男性5385人占26.13%，兩者差距已逐年縮小，性比例由98年的20.14增至107年35.37。

統計指出，107與外籍配偶結婚登記，以北部地區1萬506人占50.98%最多，中部地區4811人占23.35%居次，南部地區4761人占23.10%居第3，東部及金馬地區僅為361人及169人。

此外，金馬地區因地緣接近大陸關係，107年與大陸地區配偶結婚對數比率達16.48%；與東南亞地區配偶結婚對數比率，以中部及南部地區分別為7.25%及6.27%較高；與其他外國籍配偶占率則以北部地區3.29 %相較其他區域為高。（編輯：林淑媛）1080210