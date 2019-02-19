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印度克什米爾恐攻 外交部建議避免前往

最新更新：2019/02/19 20:26

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）印度克什米爾日前發生恐攻，造成多人傷亡。外交部今天表示，雖然恐攻發生地點遠離觀光景點，但考量該地區近數月必加強警戒調整該省旅遊警示燈號為橙色，建議民眾近期避免前往。

印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）南方數十公里處14日發生恐怖份子汽車炸彈攻擊印度中央警察部隊運兵車事件，造成至少40多人死亡，另有多人受傷。外電報導，以巴基斯坦為基地的激進組織「穆罕默德軍」（JeM）宣稱犯案，表示是由克什米爾的激進分子執行。

外交部領事事務局晚間發布旅遊訊息表示，查摩與克什米爾省的旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾近期避免前往該地區旅遊。

領務局指出，恐怖攻擊事件雖是以印度軍警為攻擊對象，發生地點遠離觀光景點，但考量該地區近數月必加強警戒，以打擊及鎮壓反動勢力，建議國人近期避免前往該地區旅遊。

領務局表示，若民眾在印度遇到急難情形需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

外交部的旅遊警示共有4種燈號表示不同程度的警示，紅色燈號表示「不宜前往，宜儘速離境」，橙色燈號表示「避免非必要旅行」，黃色燈號表示「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色燈號表示「提醒注意」。（編輯：黃國倫）1080219

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