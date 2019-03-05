中非共和國和平有望 努力不懈對抗愛滋

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡5日專電）中非共和國長期陷入內亂與武裝衝突，總統圖瓦德拉2月與14個武裝團體簽署和平協議。衛生工作人員在和平有望的基礎上，在首都班基（Bangui）努力不懈對抗愛滋。

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）昨天報導，聯合國資料顯示，中非共和國（Central African Republic）約有11萬人感染愛滋病毒，且每年以6000至8000人感染的速度增加。

聯合國愛滋防治計畫（UNAIDS）國家主任艾巴（Patrick Eba）向「時報即時消息」表示，在中非共和國愛滋病患如同獲得宣判死刑一般。

他說：「儘管國家陷於政治與軍事危機，但是人民認識愛滋是件很重要的事。人們很容易忽視它，可是應該優先處理。」

僅不到一半的愛滋病患接受治療，迫使衛生工作者提出追趕計畫，期望增加治療人數。

艾巴表示，計畫已有進展，從過去每年2萬人獲得治療進步到目前的4萬人，距離目標5萬人仍有距離。

他說，國家正面臨因國民健康不佳對經濟、社會和基礎建設所造成的嚴重影響。

內亂致使數以千計的人民流離失所，甚至越境進入他國難民營躲避戰亂。數據顯示，許多愛滋病患於逃難過程中失去聯繫。

衛生人員的另一項挑戰是病患因羞恥感而拒絕接受治療。

聯合國愛滋防治計畫於2日正式啟動反對愛滋病患是恥辱的全國夥伴關係運動，並獲得61歲的圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）大力支持。夥伴關係聚集不同團體，包括宗教與外交界，共同對抗愛滋。

這項計畫為衛生人員提供愛滋照護即時培訓，同時設立熱線電話，請民眾隨時舉報愛滋病患受虐案件。

中非共和國面積約62萬平方公里，人口約460萬，1960年脫離法國獨立，2012年因政爭引發內亂至今。中非雖然有豐富的各類礦藏，包括鈾礦、原油、黃金、鑽石和鈷礦等，以及大量可耕種地，卻名列全球最貧困10國之一。（編輯：郭中翰）1080305