頻尿困擾女子3年 間質性膀胱炎作祟

衛生福利部台中醫院顧問醫師李明輝8日表示，間質性膀胱炎好發於35歲以上的女性，發生原因不明，若常有膀胱疼痛、頻尿等情形，應儘速至泌尿科或婦產科就醫。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年3月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市一名38歲女子3年前感染急性膀胱炎治癒後，出現頻尿情形找不出病因，衛生福利部台中醫院顧問醫師李明輝今天表示，診斷為間質性膀胱炎接受治療後終於解決困擾問題。

今天是3月8日婦女節，台中醫院響應台灣尿失禁防治協會的「婦女泌尿健康守護者聯盟」活動，上午舉辦主題講座，希望讓民眾關懷婦女泌尿健康的問題。

李明輝表示，這名38歲的女性患者是家庭主婦，婚姻幸福美滿，育有3子，105年感染了急性膀胱炎，雖然治癒，之後卻出現頻尿、膀胱脹痛、反覆感染的症狀，中間看過許多泌尿科與婦產科醫師，一直找不出病因。

患者於去年經由朋友介紹，到台中醫院看診，李明輝指出，經過詳細檢查，確診為間質性膀胱炎，患者接受玻尿酸灌注療法後，終於解決多年的心頭大患。

李明輝說，間質性膀胱炎好發於35歲以上的女性，發生原因不明，病患常有膀胱疼痛、頻尿、尿液中沒有細菌或感染，但經由膀胱鏡檢查，發現膀胱有出血點等症狀。治療方式包括玻尿酸灌注療法、高壓氧療法及肉毒桿菌療法等。

李明輝提醒患者，間質性膀胱炎容易復發，患者要注意飲食控制，少量多餐，避免吃含鉀離子或柑橘類的食物，運動量也必須適中，最好作一些有助減輕壓力的運動，例如散步、游泳、瑜珈等。

此外，患者要養成均勻喝水的習慣，不要一下子喝一大口，也不要因為頻尿而不敢喝水。李明輝強調，若有頻尿、膀胱脹痛等症狀，應儘速至泌尿科或婦產科就醫。（編輯：吳佳穎）1080308