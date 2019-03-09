桃園某護理之家疑A型流感群聚感染 監控調查

桃園市一處護理之家疑似爆發A型流感群聚感染，桃園市政府衛生局立即派員進行疫情調查，機構內共有2位住民及2位照服員共4人快篩A型流感。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年3月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市一處護理之家，疑似爆發A型流感群聚感染，桃園衛生局立即派員進行疫情調查，除確認4人快篩為A型流感，也要求督導機構落實流感防治措施，持續監控住民健康狀況至15日。

衛生局今天上午發布新聞稿表示，桃園區一處護理之家昨天下午傳出疑似發生流感群聚疫情，衛生局立刻派員前往護理之家進行疫調，這處機構從3日起就出現第一例快篩A型流感病例，統計至昨天為止，機構內共有2位住民及2位照服員共4人快篩A型流感，除督導機構落實流感防治措施，也將持續監控住民健康狀況至15日。

衛生局表示，依據傳染病防治法規定，護理之家的負責人（或管理人）發現疑似傳染病病人時，應於24小時內通知衛生主管單位，如未依規通報者可依法處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。市府也將儘速釐清機構是否依據相關規定進行通報，若未依規定辦理，將依法予以裁罰。

衛生局指出，各機構預防發生流感，應提醒住民個人衛生及勤洗手、戴口罩，並保持活動場域空氣流通，發現疑似類流感症狀個案應進行通報，同時安排個案就醫，平時除加強消毒與量測體溫，必要時應對感染者進行隔離措施，提高疫苗接種率也是有效預防流感的方式。‭（編輯：卞金峰）1080‬309