同婚登記 彰縣等待中央更新戶政系統

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化縣議會召開定期會，時力議員吳韋達質詢指出，國外辦理同性婚姻登記時，性別欄會去識別化，他問民政處辦理同婚登記進度，民政處答說，還是要等待內政部更新戶政系統。

彰化縣議會第19屆第一次定期會今天議程是上次大會決議案執行報告，民政處長賴致富報告後，藍綠議員提出質詢，彰化縣長王惠美率縣府一級局處首長列席備詢。

時代力量彰化縣議員吳韋達針對5月24日同性婚姻開始合法化登記相關議題，質詢彰化縣政府民政處有關同婚預約登記與民政處籌備進度，並以他在國外生活的經驗，提醒辦理同婚登記時，性別欄要去識別化。

民政處長賴致富答詢說，開放同婚預約登記，只有一對登記，主要是內政部戶政登記系統還沒有更新，只要系統有更新，辦理結婚登記就和一般民眾一樣領取號碼牌即可辦理登記。

另外，多名議員質詢指出，彰化縣昨天傳出有小學男老師先熊抱女學生後調到另一間國小，但這名男老師又涉嫌性侵另名女學生，遭性侵女學生家長因此提告要求國家賠償，議員要求縣府教育處說明。

教育處長陳逸玲說，這名男老師已被列不適任教師並登錄進不適任老師系統，不論擔任國小老師、代課老師或補習班老師，都可以在系統內查到這名男老師資料，也會行文提醒學校注意。（編輯：翁翠萍）1080514