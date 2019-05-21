台東春遊補助尚有額度 縣府歡迎旅客多加利用

台東縣春遊自由行補助方案自4月1日實施至今，縣府統計至5月19日止，剩餘額度尚有約1萬7000間房間，相當充裕，歡迎民眾走訪台東。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年5月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）觀光局春遊補助台東剩餘額度尚有1萬7000間房間左右，台東縣政府今天表示，歡迎外縣市旅客善加利用，到台東享受舒適慢活與自然風光。

觀光局春遊補助從4月1日開始，只要旅客入住參與補助方案的合法旅宿，就可以獲得每人新台幣500元的住宿補助。18歲到40歲青年入住小鎮民宿或離島住宿可再折價優惠。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿說，台東春遊補助方案獲業者熱烈響應，參加的旅館及民宿總共685家，截至5月19日尚有餘額度36%，約1萬7000房間，額度充足。

江慧卿表示，剩餘額度從5月底開放第2波申請，至6月30日前額度用罄為止，歡迎外縣市民眾來台東觀光旅遊，享受台東的舒適慢活與自然風光。

江慧卿說，交通部觀光局春遊補助之外，台東縣政府推加碼方案，超過20人團體停留台東2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，500人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。（編輯：翁翠萍）1080521