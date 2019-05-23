林口長庚永慶園區大樓啟用 拚醫研顛峰

林口長庚永慶尖端科學園區研究大樓啟用典禮23日舉行，盼提供最優質的研究環境給研究團隊，再創長庚研究巔峰。（林口長庚提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年5月23日

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）林口長庚永慶尖端科學園區研究大樓啟用典禮今天舉行，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，希望研究大樓啟用後，提供最優質的研究環境，再創長庚研究顛峰。

王瑞慧在啟用典禮中表示，長庚一直積極鼓勵研究，每年投入龐大經費支持院內外研究計畫進行，發表的論文每年平均超過2300篇，在全國醫院中排名第一；希望研究大樓啟用後，提供最優質的研究環境給所有研究團隊，再創長庚研究顛峰，也為台灣生技產業及轉譯醫學帶來新的里程碑。

林口長庚醫院表示，新的研究大樓位於林口長庚永慶尖端科學園區，為一棟地上10層、地下2層建築物，斥資新台幣33億元完工，是一棟結合生態與資源再利用的環保綠能與科技化的研究大樓；內部規劃強調促進各單位間跨領域研究合作為重點，希望讓不同研究群體的多元面貌在研究大樓各個樓層施展，共同創造與激發出巨大的研究能量。

林口長庚醫院表示，近幾年長庚研究不斷突破創新，從癌症領域研究、生物標誌研究、基因次世代定序分析、核心實驗室、免疫學研究、質子治療研究，到目前的微生物與糞菌植入術的轉譯醫學研究、細胞治療研究、人工智能等，都展現重大成果發表，未來藉由新的研究大樓起懂，提供更優質的研究環境，強化台灣在國際醫學研究的競爭力。（編輯：張銘坤）1080523