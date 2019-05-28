更多編輯台推薦新聞：
來去總統府住一晚 蔡總統拍片邀請國際觀光客
文化

來去總統府住一晚 蔡總統拍片邀請國際觀光客

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要
運動

Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰
政治

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

愛喝烈酒要注意 喉嚨卡卡慎防食道癌上身

最新更新：2019/05/28 13:26
59歲李先生嗜喝高粱，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，就醫確診為食道癌第3期。林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民（圖）提醒，酒精攝取量越高，患食道癌風險就越高。中央社記者張茗喧攝　108年5月28日
59歲李先生嗜喝高粱，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，就醫確診為食道癌第3期。林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民（圖）提醒，酒精攝取量越高，患食道癌風險就越高。中央社記者張茗喧攝　108年5月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）59歲的李先生嗜喝高粱，平均3天喝一瓶，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，就醫發現食道長了6公分腫瘤，確診食道癌第3期。醫師提醒，酒精攝取量越高，患食道癌風險就越高。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民今天在記者會中表示，食道癌發生率排名台灣男性10大癌症第6名，但存活率卻是當中最差的，抽菸、喝酒、胃食道逆流是主要危險因子。

洪宗民指出，由於食道癌早期沒有明顯症狀，一旦腫瘤變大造成食道通路狹窄，病人才會出現吞嚥卡卡或吞嚥困難的情形，因此多達6成患者確診時已第三期、3成第四期，僅約1成是早在一、二期就發現，大多數都是照胃鏡或頭頸癌患者回診時意外確診。

洪宗民表示，一般來說，第三期食道癌會先合併放射與化學治療後再開刀，臨床上約有一半患者經過治療後，腫瘤都會消失；不過，由於傳統放療屬於光子治療，治療時會有散射劑量容易傷害旁邊的心臟與肺臟，導致喘、肺炎、心律不整、肺積水等副作用，若改以可精準調控照射劑量與範圍的質子治療，可望降低6至8成的副作用發生機率。

今年59歲的李先生喝烈酒數十年，每2、3天就乾掉一瓶高粱，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，到醫院檢查竟驗出第三期食道癌，腫瘤大到6公分，因為擔心放療副作用，改以自費的質子治療，經6週治療食道腫瘤及區域淋巴結都已消失無蹤。

洪宗民指出，很多患者做完放療、質子治療後腫瘤消失，便不願再做手術，但他提醒，為避免腫瘤復發，務必定期回診。

洪宗民提醒，高濃度酒精對食道危害很大，一篇西班牙所做的研究就指出，飲用烈酒會增加罹患食道癌的機會，且每日的平均酒精攝取量愈高，罹患食道癌的風險就愈高，呼籲民眾不抽菸、少飲酒、避免吃得過飽，才能避免食道癌找上門。

此外，若有吞嚥不順感覺並持續1週以上，建議應盡快找醫師評估檢查。（編輯：李亨山）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報