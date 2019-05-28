愛喝烈酒要注意 喉嚨卡卡慎防食道癌上身

（中央社記者張茗喧台北28日電）59歲的李先生嗜喝高粱，平均3天喝一瓶，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，就醫發現食道長了6公分腫瘤，確診食道癌第3期。醫師提醒，酒精攝取量越高，患食道癌風險就越高。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民今天在記者會中表示，食道癌發生率排名台灣男性10大癌症第6名，但存活率卻是當中最差的，抽菸、喝酒、胃食道逆流是主要危險因子。

洪宗民指出，由於食道癌早期沒有明顯症狀，一旦腫瘤變大造成食道通路狹窄，病人才會出現吞嚥卡卡或吞嚥困難的情形，因此多達6成患者確診時已第三期、3成第四期，僅約1成是早在一、二期就發現，大多數都是照胃鏡或頭頸癌患者回診時意外確診。

洪宗民表示，一般來說，第三期食道癌會先合併放射與化學治療後再開刀，臨床上約有一半患者經過治療後，腫瘤都會消失；不過，由於傳統放療屬於光子治療，治療時會有散射劑量容易傷害旁邊的心臟與肺臟，導致喘、肺炎、心律不整、肺積水等副作用，若改以可精準調控照射劑量與範圍的質子治療，可望降低6至8成的副作用發生機率。

今年59歲的李先生喝烈酒數十年，每2、3天就乾掉一瓶高粱，日前出現吞嚥卡卡的感覺且持續數週，到醫院檢查竟驗出第三期食道癌，腫瘤大到6公分，因為擔心放療副作用，改以自費的質子治療，經6週治療食道腫瘤及區域淋巴結都已消失無蹤。

洪宗民指出，很多患者做完放療、質子治療後腫瘤消失，便不願再做手術，但他提醒，為避免腫瘤復發，務必定期回診。

洪宗民提醒，高濃度酒精對食道危害很大，一篇西班牙所做的研究就指出，飲用烈酒會增加罹患食道癌的機會，且每日的平均酒精攝取量愈高，罹患食道癌的風險就愈高，呼籲民眾不抽菸、少飲酒、避免吃得過飽，才能避免食道癌找上門。

此外，若有吞嚥不順感覺並持續1週以上，建議應盡快找醫師評估檢查。（編輯：李亨山）1080528