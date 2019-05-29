新北市騎樓禁菸 台北市擬跟進

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北29日電）新北市政府4月宣布連鎖超商及咖啡店的騎樓禁菸，9月起將開罰。台北市衛生局局長黃世傑今天在市議會總質詢時說，6月底會提評估報告，初步規劃，作法比照新北市模式。

台北市議會下午召開第13屆第1次定期大會市政總質詢，市長柯文哲與各局處首長列席備詢。

中國國民黨籍市議員王鴻薇質詢時說，新北市日前宣布從9月1日起，針對超商、咖啡廳外的騎樓全面禁菸，之前她在議會有提案，也在警政衛生部門質詢，要求研考會進行民意調查，看有多少民眾支持騎樓全面禁菸，經調查後，有87%民眾非常支持及支持，希望衛生局盡快規劃後續作業。

衛生局長黃世傑代替柯文哲回應時表示，針對騎樓禁菸，目前已開會討論，初步規劃，相關細節比照新北市政府，6月底內會提出評估報告，最近也有跟超商、咖啡廳業者討論，業者也支持。

衛生局健康管理科科長林夢蕙受訪時說，針對騎樓禁菸部分，一個月內會提出評估報告，基本上，比照新北市政府提出的模式，包含禁菸範圍等，但執行方式，還需要再討論，目前還沒有明確的執行時間。

新北市衛生局4月25日公布首波納入騎樓禁菸的連鎖超商及咖啡店，包括7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家連鎖業者，9月1日起開罰，最高可罰新台幣1萬元。（編輯：吳協昌）1080529