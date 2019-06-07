小抹香鯨擱淺佳樂水 海巡保育人士合力救援

一隻小抹香鯨6日傍晚被民眾發現擱淺在屏東滿州鄉佳樂水沙灘，海巡人員和墾丁地區保育人士到場救援。（海巡第八巡防區提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）一隻小抹香鯨昨天傍晚被民眾發現擱淺在屏東滿州鄉佳樂水沙灘，海巡人員和墾丁地區保育人士到場救援，昨天晚上10時許，將小抹香鯨送到成功大學海洋生物及鯨豚研究中心照顧。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平表示，小抹香鯨身上有被鯊魚咬傷的傷痕，今天上午仍呈現呼吸急促狀況，生命狀態還不穩定，要等牠穩定一點，再抽血檢查看看身體內部是不是有什麼疾病。

海巡署第八巡防區指揮部昨天傍晚5時許，接獲民眾通報，指在佳樂水沙灘有鯨豚擱淺，立刻派員前往救援，並通報鯨生動物醫院獸醫師錢興華到場協助，隨即將小抹香鯨移至沙灘安全處，且以濕毛毯覆蓋身軀並持續澆水保持濕潤。

海巡人員表示，錢興華檢查確認這是一隻小抹香鯨（長約2公尺，寬約40公分），另發現身上有5處外傷且有脫水情形。晚上10時許，王建平教授帶團隊人員抵達現場，合力將受傷鯨豚搬上救護運輸車，帶回中心觀察後續健康狀況。

近年墾丁地區培養許多社區生態解說員，民眾生態保育意識提高，昨天在救援小抹香鯨時，滿州地區的生態保育人員古清芳等人也前往協助。（編輯：陳惠珍）1080607

一隻小抹香鯨6日傍晚被民眾發現擱淺在屏東滿州鄉佳樂水沙灘，海巡人員和墾丁地區保育人士到場救援，並在晚間送往成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心觀察。（海巡第八巡防區提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月7日