手術解決狐臭女男比例約4比1 女性意願較高

（中央社記者蘇木春台中11日電）狐臭問題男女都可能會有，但女性手術解決意願較高，統計女男比例約4比1。台中市一位陳姓婦人即因產後狐臭變本加厲，經手術刮除腋下、乳暈和下體的頂漿腺後，才解決體味煩惱。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏今天表示，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，以為腋下多汗就是狐臭，其實兩者不同。汗臭味是一般汗腺過度分泌汗水出現的氣味，通常只要洗澡清潔就能有效改善，但狐臭是頂漿腺分泌比汗腺更油膩的淡黃色分泌物，有狐臭者多數伴隨多汗問題，但多汗不一定有狐臭。

吳文宏說，患者陳婦在懷孕前就有狐臭問題，只是過去沒有積極處理，後來結婚懷孕，去年初生產後，身體女性賀爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，體味更加明顯，照顧孩子忙碌又流汗，狐臭問題一發不可收拾。

婦人原以為產後身體慢慢復原，身上異味也可能改善，但後來未改善，每當流汗、情緒興奮、緊張時，異味更加明顯，嚴重影響生活，在醫師建議下，今年初接受根除手術，依序處理會陰部、腋下及乳暈等部位，將頂漿腺移除，減低出汗量及異味。

吳文宏表示，男女性腋下、乳暈和會陰部都有頂漿腺，狐臭問題也不僅出現在女性身上，只是女性對於難聞的氣味比較敏感，手術意願較高，臨床手術女男比例約4比1。（編輯：翁翠萍）1080611