高雄鳳山區首見登革熱病例 衛生單位急噴藥

高雄登革熱群聚疫情燒不停，疾管署13日公布再增2病例，其中一例住在鳳山區。為防疫情蔓延，衛生單位14日將到個案住家附近噴藥消毒。圖為防疫人員檢視盆栽是否有病媒蚊孳生。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年6月13日

（中央社記者張茗喧、程啟峰台北13日電）高雄登革熱群聚疫情燒不停，疾管署今天公布再增2病例，家住鳳山區的50多歲男性日前到三民區活動時感染，為防疫情蔓延，衛生單位明天將緊急到個案住家附近進行噴藥。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這次新增的2例本土登革熱病例，分別是家住三民區鼎金里的70多歲女性，以及家住鳳山區中和里的50多歲男性，是衛生單位在社區擴大採檢時驗出，2人均檢出感染登革病毒第4型，但都沒有出現疑似症狀。

莊人祥指出，由於2人主要活動地包括三民區鼎金里、金獅湖公園及金獅湖市場，與鼎金里及鼎西里群聚疫情具高度地緣相關性，研判屬同一波群聚感染。

不過，由於其中一名個案家住鳳山區，為防範疫情擴散，疾管署與高雄市政府明天將安排防疫人員前往鳳山區個案住家周邊執行社區緊急防治，另針對三民區群聚高風險里別持續加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾衛教等防治工作。

高雄市衛生局為擴大防治區塊範圍採檢，並籲請醫界加強通報警覺度，突破防疫盲點。

莊人祥說，截至目前為止，這波登革熱群聚疫情已造成19人感染，擔心未來大雨下不停，疫情恐更加嚴峻，呼籲民眾雨後加強落實「巡、倒、清、刷」，應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。

莊人祥指出，由於第4型登革熱臨床症狀較不典型，呼籲醫療院所提高警覺，如遇有發燒症狀的患者，應立即使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並加強疑似個案通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

疾管署強調，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，無論是鼎金里或是鄰近里別的居民，均應積極配合政府的疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關之相關調查及處置，可依傳染病防治法第67條處新台幣6萬至30萬元；另經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依據傳染病防治法第70條裁罰3000元至1萬5000元。（編輯：方沛清）1080613