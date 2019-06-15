生命終點的意義 捐兒器官助人母子心相連

周劭祈24歲那年車禍腦死，母親趙惠音將他的肝、腎捐出，助人重獲新生，活出精彩的每一天。中央社記者陳偉婷攝 108年6月15日

（中央社記者陳偉婷台北15日電）周劭祈24歲那年車禍腦死，母親趙惠音將他的肝、腎捐出，助人重獲新生。趙惠音今天說，器捐是在生命的終點做一件更有意義的事，也讓她和兒子至今仍緊密相連。

「愛是一個勇敢的王子，心中不害怕也不自私，勇敢做對的事情，就算犧牲也不在乎。」這是器官捐贈者周劭祈生前參與錄製的主題曲，彷彿也唱出他24年短暫生命的價值。

2014年10月，周劭祈退伍前最後一個休假日，他與爸媽吃過飯後，騎車途中發生嚴重車禍，雖緊急送醫，但因頭部嚴重受創而腦死。

趙惠音今天受訪時表示，在茫然不知所措的當下，看到急診室外貼了一張器官捐贈的文宣，醫師也跟她說，周劭祈的狀況並不樂觀。她心想，兒子年紀很輕，身體很健康，如果身上的器官可以捐給其他病人是一件好事。

趙惠音一家篤信基督教，她也相信這是聖靈的旨意，是充滿愛的劭祈希望用自己生命的祝福、成就更多等待移植的病人。她還記得，劭祈當時的臉龐如同沈睡一般，在大愛中結束人間24年的寒暑。

周劭祈曾在社群網站寫下自己的座右銘是：「生命，是一件精彩的事。」趙惠音說，為兒子做了器捐的決定，相信兒子也願意用這樣的方式助人。這幾年下來，覺得自己與兒子仍緊緊相連，覺得心裡很平安。她也希望受贈者可以善待捐贈者的器官，活出精彩的每一天。

34歲的吳姄宣是腎臟受贈者，她原本因腎功能衰竭必須長期洗腎、身體虛弱。她上午在器捐紀念日記者會上分享，對許多人來說，用腎臟代謝出尿液是平常的事情，但對她來說，卻是非常珍貴而難得的事情。

吳姄宣現在右腹前側「種」了一個新腎臟，雖然每天因此要吃抗排斥藥，但這個神奇的器官，讓她的生活有了新的希望。她也說，重生之後價值觀有改變，不再糾結小事，也更珍惜身邊的人事物。

財團法人器官捐贈移植登錄中心舉辦108年植愛感恩紀念音樂會，大提琴家張正傑參與演出。張正傑致詞時表示，多年前已簽署器捐卡。他去年因左手骨折，沒辦法按弦，甚至得用鼻子按弦才能發出琴音。過去拉大提琴是一件平凡的事，但骨傷痊癒後，他每天能拉琴、聽到琴音都覺得非常幸福。

張正傑說，更加體會身體不方便帶來的痛苦，也更能感同身受捐贈家屬的大愛和受贈者重生的心情。

副總統陳建仁也在音樂會致詞時表示，器官來源不足是世界各國難題，根據統計，107年有327名器捐者，其中家屬表達意願且成功捐贈者占6成，非常感謝家屬的無私奉獻和大愛，從不捨到放手，經歷身心煎熬、勇敢承擔，完成救人愛人的使命，讓生命更有價值跟意義。

衛生福利部次長薛瑞元致詞時表示，器官捐贈能成功，捐贈者的家屬發揮非常大的愛心，因為很多人雖簽署同意器捐，但最後一刻，當醫療團隊詢問家屬時，仍很可能被否決。未來不排除將器捐改成「默許同意」，意即沒有表態拒絕捐贈即同意捐贈，但仍須社會整體愛心，器捐制度才能順利發展。（編輯：陳惠珍）1080615