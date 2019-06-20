夏日吃冰消暑 中醫師建議飯後1小時再吃

（中央社記者趙麗妍台中20日電）炎炎夏日，許多人吃冰消暑，中醫師建議，飯後1小時再吃冰，寒性體質的人吃寒涼食物，最佳時機正午到下午3時；熱性體質的人，冰品少加煉乳、果醬等甜膩食物。

夏至將至，氣溫升高，許多人吃冰消暑，卻常出現拉肚子、鼻水直流情形，台中慈濟醫院中醫師王嘉涵建議，吃冰注意時間、種類，辨識體質、吃對時間，慢慢吃較得宜。

王嘉涵表示，中醫陰陽平衡理論，人體陽氣從夏至開始逐漸衰退，寒性體質的人吃過量寒涼食物，會因為陰陽失衡影響五臟六腑運行，可能產生腸胃不適、腹瀉症狀。

她指出，寒性體質的人常見四肢冰冷、胃口差、夜尿多，想吃「寒涼」食物，最佳時機是正午到下午3點，最好飯後1小時再吃，選擇融化較慢的雪糕、聖代，慢慢吃讓體內溫度平衡，讓身體適應，避免冷熱食物交錯刺激腸胃；不建議空腹食用，以免影響脾胃消化。

王嘉涵表示，熱性體質的人常會有口乾舌燥、便秘等表現，冰品最好少加煉乳或果醬等甜膩食物，因為熱性體質的人易生痰濕，使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。

王嘉涵建議，消暑食品要適量食用，冰品之外，常見的「溫熱」水果類如荔枝、芒果等，糖分及熱量都很高，吃多易上火，加重口破、流鼻血、便秘，熱性體質的人不要多吃。（編輯：黃世雅）1080620