癌症年奪4.8萬命 當心4種早發癌症

（中央社記者張茗喧台北21日電）衛福部今天公布107年10大死因統計，癌症連續37年蟬聯首位，以肺癌居冠。其中女性乳癌、口腔癌、食道癌、子宮頸癌死亡年齡中位數低於平均值，堪稱最早發生的癌症。

衛生福利部今天公布民國107年10大死因統計結果，癌症連續37年蟬聯居首，奪走4萬8784條寶貴性命，占所有死亡人數的28.2%，比前一年增加747人，標準化死亡率為每10萬人口121.8人，下降1.3%。

前10大癌症排名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)肝和肝內膽管癌、(3)結腸、直腸和肛門癌、(4)女性乳癌、(5)口腔癌、(6)攝護腺癌、(7)胃癌、(8)胰臟癌、(9)食道癌、(10)子宮頸及部位未明示子宮癌，順位和106年相同。

衛福部統計處處長李秋嬿表示，癌症死亡人數上升，最主要原因仍是人口老化，107年癌症死亡人數以65至74歲增加614人最多，其次是55至64歲增加294人。

綜觀癌症死亡者年齡中位數為69歲，男性68歲、女性71歲，但女性乳癌、口腔癌、食道癌和子宮頸癌死亡年齡中位數低於所有癌症平均值，其中口腔癌僅59歲，女性乳癌及食道癌60歲。

進一步分析兩性10大癌症死因，男女前3名均為肺癌、肝癌以及結腸、直腸和肛門癌，男性第4、5名為口腔癌、食道癌；女性則為女性乳癌及胰臟癌。

衛福部分析也發現，肺癌、結腸直腸和肛門癌、胃癌都出現隨著年齡走高，排名順位往前，顯示威脅性隨年齡增長而增加；反觀口腔癌、女性乳癌則隨年齡增長，出現減緩趨勢。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，男女十大癌症死因當中，男性食道癌、口腔癌的死亡率明顯比女性高，主要是菸、酒、檳榔等惡習以及男性普遍輕忽定期健檢重要性所致。

林莉茹提醒，女性年過45歲即是乳癌的發生高峰，及早篩檢及預防相當重要，另外像是肺癌、口腔癌致癌危險因子都相當明確，肺癌多達7成和菸有關，口腔癌近9成與檳榔有關，呼籲及早戒除菸、酒、檳榔，降低罹癌風險。（編輯：陳惠珍）1080621