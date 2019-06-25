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越南最大規模養豬場 淪為非洲豬瘟疫區

最新更新：2019/06/25 11:26

（中央社河內25日電）越南同奈省獸醫單位證實，近日展邦縣一處全國規模最大的養豬場，淪為非洲豬瘟疫區。越南63個省市，目前僅剩檳椥（Ben Tre）、寧順（Ninh Thuan）與西寧（Tay Ninh）3省未發生疫情。

同奈省（Dong Nai）是越南全國養豬數量最多的省分，共有逾250萬頭，大規模養豬場的豬隻數量占75%，其餘是在規模較小的養豬農戶。同奈省自5月初首度發現非洲豬瘟疫情，至今全省共撲殺約2萬5000頭染病豬隻。

「越南網」新聞網站報導，同奈省養殖與獸醫分局昨天證實，近日在當地展邦縣（Trang Bom）一處養有近2萬頭豬隻的養豬場發現豬隻出現感染非洲豬瘟的症狀，採樣送驗後，樣本對非洲豬瘟呈現陽性。

報導指出，由於這個養豬場養殖規模與豬隻數量較大，同奈省養殖與獸醫分局已呈報越南農業與農村發展部獸醫局，討論這個全國最大疫區的處理方案。

報導稱，越南2月初首度發現非洲豬瘟病例至今，曾經發現養有5000頭至7000頭豬隻的養豬場爆發疫情，淪陷的養豬場全部豬隻都被迫撲殺。

此外，越南獸醫局數據顯示，截至23日為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到60省市、459個縣、4401個村落，共撲殺逾280萬頭染病豬隻；至今全國共有359個村落超過30天沒發現新病例。（編輯：施燕飛）1080625

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