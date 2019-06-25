梅雨豐沛 湖山水庫首度達滿水位溢流

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）湖山水庫管理中心指出，受惠近來梅雨季豐沛雨量，水庫自民國105年4月蓄水以來，今天首度達到滿水位211.5公尺；滿庫自然溢流，比預期時間提早半年。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，湖山水庫在北港溪支流梅林溪上游，位處斗六市及古坑鄉交界，集水面積6.58平方公里，總蓄水量5347萬立方公尺，屬離槽水庫，在清水溪構築桶頭攔河堰，攔蓄清水溪剩餘水量，引入湖山水庫蓄存。

李炎任說，湖山水庫在103年7月5日大壩工程竣工，105年4月1日下閘蓄水進入試營運；今天上午11時左右首度達到滿水位211.5公尺，中午滿庫自然溢流。

李炎任指出，湖山水庫在今年4月蓄水量只到20%，受惠於近來梅雨鋒面頻頻，蓄水率快速成長，原本預估今年底才能達到滿水位，結果在今天就達標，比預期提早半年。

李炎任表示，湖山水庫現主要供應民生用水，現階段每天供應湖山淨水廠20萬公噸用水，為了大壩安全，蓄水滿庫後自然溢流到梅林溪；下一階段將進行為期1年的水庫安全評估檢查，在此期間將控制水位在205至211.5公尺之間。

根據湖山水庫相關資料，湖山水庫興建計畫在90年1月30日由行政院核定，後因用地、生態保育經費核編等因素，延至105年完成。主要目標在解決雲林地區水源不足，並減緩地層下陷。

水庫完工後，與集集攔河堰聯合運用，可提高雲林地區供水穩定，帶動區域發展；96年間因施工導水路獲得第8屆公共工程金質獎品質優良獎。（編輯：戴光育）1080625