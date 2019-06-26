女童恆牙未冒出 確診阻生齒經手術矯正成功

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中一名9歲女童，兩顆門牙乳牙自6歲時掉落後，恆牙遲遲未冒出，到醫院檢查發現門牙橫長包在牙齦屬阻生齒，經接受露出手術合併使用矯正牽引方式，才讓兩顆門牙矯正歸位。

童綜合醫院口腔醫學部醫師楊瑋民今天表示，阻生齒是指牙齒萌發路徑受阻、萌發空間不足、萌發方向異常或位置被其他牙齒佔據等因素，導致牙齒無法在正常時間長出。

常見的阻生齒是智齒，個案是因門牙生長方向異常及萌發空間不足，導致牙齒無法順利長出，所以才導致外觀上沒有看到左上正中門牙及犬齒萌發露出。

經與家長溝通，楊瑋民建議採用矯正方式保留自然牙，以阻生齒露出手術合併使用矯正牽引方式，拉出埋在牙齦內的左上正中門牙，花了一年時間，才將左上正中門牙恢復到原來位置與樣貌，接著再進行左上犬齒的露出手術合併矯正方式拉出，共花兩年時間將兩顆牙齒拉出至令人滿意的位置。

楊瑋民指出，阻生齒露出手術合併矯正牽引方式的治療，在高中以下是黃金治療期，有些患者到成年後才發現問題而要進行手術，不僅治療時間更長，治療的困難度也增加。

他呼籲家長，應定時帶孩子進行口腔牙齒檢查，尤其在6到12歲混合齒時期，換牙階段更要關心孩子的牙齒狀況，有任何異狀或牙齒不對稱萌發都應及早診治。（編輯：翁翠萍）1080626