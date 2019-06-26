彰縣發幸福餐券 弱勢學生暑假中午不挨餓

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）為讓中低及低收入戶的國中小學生暑假期間午餐不斷炊，彰化縣將發放幸福餐券，讓符合資格的國中小學生可以到學校簽約的店家和超商超市等據點兌換午餐，約9350名學生受惠。

彰化縣政府教育處長陳逸玲今天指出，彰縣推動國中小學免費營養午餐，為減輕家長負擔，暑假期間將發放幸福餐券，只要是縣內低收入、中低收入、家庭突遭變故和經導師訪視認定的經濟弱勢學生，就可以拿餐券持續享用免費的營養午餐，約9350名學生受惠。

教育處表示，幸福餐券可以到學校和學區內通路簽約的店家兌換或是到統一超商及楓康超市等超商超市等據點兌換午餐，而縣內的超商超市也加碼。

教育處說，每張新台幣50元的幸福餐券，前往7-11最高可兌換至55元；OK最高可兌換至60元；全家最高可兌換至57元鮮食商品或60元便當類；楓康超市最高可兌換至60元；萊爾富選擇組合餐最高可兌換至70元，讓經濟弱勢學生獲得妥善照顧。

教育處指出，幸福餐券目前限定兌換的時間從上午10時30分到下午1時30分，限制午餐時段使用，明年擬研議是否放寬到早餐或晚餐時段使用。（編輯：翁翠萍）1080626