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高雄登革熱疫情疑外擴 疾管署派孳清專家救援

最新更新：2019/06/26 20:31
疾管署26日宣布，高雄市新增1例本土登革熱病例，個案居住和活動的里別並非目前流行熱區，疫情是否外擴，有待觀察。防疫人員仔細檢視大樓內管線是否有隱藏性孳生源。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年6月26日
疾管署26日宣布，高雄市新增1例本土登革熱病例，個案居住和活動的里別並非目前流行熱區，疫情是否外擴，有待觀察。防疫人員仔細檢視大樓內管線是否有隱藏性孳生源。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年6月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疾管署今天宣布，高雄市新增1例本土登革熱病例，個案住在先前都無登革熱病例的鼎強里，疫情疑往外擴，但是否持續擴大，有待觀察。疾管署已緊急派6名孳清專家南下救援。

衛生福利部疾病管制署晚間公布，高雄市26日新確診1例本土登革熱病例，為居住三民區鼎強里60多歲女性，近期無出國史，平時活動地以住家及天天新市場（鼎中里）為主，並曾於15日及19日分別到獅湖國小（鼎強里）、檨仔林埤濕地公園（鼎強里），但是否有金獅湖市場活動史則待確認。

個案25日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於當日就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，與金獅湖群聚案同型別。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案仍為三民區群聚，且個案居住和活動的里別並非目前流行熱區，疫情疑有外擴，但傳播途徑和到底是第二波疫情或第三波疫情，仍有待釐清。疫情是否持續外擴，也還要觀察。

莊人祥也說，衛生單位進一步執行環境勘查及擴大疫調，將針對個案住家周邊進行化學防治及孳生源檢查等防治工作，及規劃於社區進行緊急防治動員。疾管署也在24日派6名孳清專家南下，希望將隱藏性孳生源一網打盡。

今年截至目前國內累計25例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區22例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例；另有179例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多；境外移入病例數為近10年同期最高。（編輯：卞金峰）1080626

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