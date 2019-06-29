彰化6月連3起禽流感 累積撲殺7萬隻土雞

彰化縣大城鄉一處土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員29日完成全場撲殺清場及消毒工作。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年6月29日

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）彰化縣6月發生第3起禽流感疫情，累計撲殺7萬多隻土雞，疫情傳染方式及原因待流行病學調查，但彰化縣動物防疫所呼籲，夏季仍可能發生零星禽流感疫情，飼主須做好防範工作。

根據彰化縣政府統計資料，18日接獲芳苑鄉一處土雞場通報雞隻異常死亡，21日經行政院農業委員會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所及農業處人員22日完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺2萬7960隻土雞。

彰化縣動物防疫所24日再接獲大城鄉一處土雞場通報雞隻異常死亡，家衛所27日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，28日撲殺2萬6960隻土雞；以及26日也接獲大城鄉一處土雞場通報雞隻異常死亡，確認感染禽流感病毒後，防疫人員今天撲殺全場1萬7686隻土雞。

外界一般認為禽流感好發於秋、冬季，對於彰化縣6月連續發生3起，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，大城鄉2處案場直線距離僅約1公里，由於H5N2亞型高病原性禽流感病毒較耐熱，夏季仍可能發生零星禽流感疫情，呼籲飼主勿以為夏季就不會發生禽流感，一定要做好各項生物安全措施及人員、車輛管制。（編輯：吳佳穎）1080629