台南出現第4例登革熱 2歲幼童染病

（中央社記者張榮祥、陳朝福台南3日電）台南市6月29日出現首例登革熱本土性病例後，病例數遞增；台南市政府衛生局今天確認第4例病例，罹病者是東區2歲幼童。目前登革熱已在台南的永康區、中西區及東區現蹤。

台南市第4例登革熱病人是東區大同里的2歲幼童；台南市登革熱防治中心主任陳怡今天表示，這名幼童無出國旅遊史，也沒有高雄市活動史，主要活動範圍在住家、東區東門里、中西區城隍里東菜市場。

目前，台南市除永康區甲頂里病例外，包含幼童的3例都曾到中西區城隍里東菜市場活動。市府已敲定東菜市場7月4日及7月5日將休市2天，進行噴藥防治。

陳怡說，東菜市場攤商應加強清除積水容器，攤商及消費民眾需做好防蚊措施；登革熱防治中心也會依規定防治，徹底根除可能的孳生源及找出隱藏病例。

台南市4例登革熱本土病例，1例在永康區甲頂里，2例在中西區開山里，1例在東區大同里。

台南市長黃偉哲則表示，專業防疫交給防治中心，但病媒蚊孳生源清除有賴全體市民一起來，以阻斷登革熱傳染途徑。今天下午他將率隊前往東菜市場清除病媒蚊孳生源，在第一線阻絕傳染源。

另外，高雄市政府衛生局今天表示，7月2日晚間高雄市路竹區新增1例本土登革熱確診個案，為高雄市第29例本土登革熱病例。個案任職貨運司機，過去未罹患登革熱，潛伏期間無出國旅遊史，活動地以住家及工作地為主，每天送貨至台南市及嘉義縣等。

高雄路竹區個案經疾病管制署認可實驗室確診為感染登革熱，檢驗結果為PCR陽性、血清病毒型別為第2型，同住接觸者4人，目前暫無疑似症狀。由於個案曾至台南市東區用餐及旅遊，可能感染途徑有待進一步釐清。（編輯：吳佳穎）1080703