40歲以上縣民7成未驗C肝 雲林擴大篩檢

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）雲林縣衛生局今天表示，縣內癌症死亡排名肝癌居首，而肝癌有20%來自慢性C肝感染，經推動整合性篩檢發現，縣內逾40歲縣民有7成未驗C肝，將擴大篩檢，盼民國114年根除。

雲林縣長張麗善、衛生福利部國家C肝旗艦計畫辦公室、雲林縣衛生局及各界，在台大醫院雲林分院宣示啟動根除C肝行動，經由擴大篩檢及使用口服藥，期望民國114（西元2025）年根除導致肝癌的C肝。

張麗善指出，死於肝癌者有20%感染慢性C肝，原因是C肝感染者有一半以上變成慢性肝炎，其中20%導致肝硬化，然後每年有3%至5%變成肝癌。

張麗善表示，雲林縣從94年執行社區整合式篩檢B肝、C肝，統計C肝抗體陽性12.3%遠高於全國平均，其中，雲林元長由衛福部列入C肝盛行率最高風險地區之一，將114年列為消除目標年。

台大醫院雲林分院指出，彙整相關資料研究發現，雲林縣40歲以上民眾C肝篩檢涵蓋率僅30.4%，換言之，有7成縣民未篩檢過。

台大醫院雲林分院表示，結合縣內醫療院所未來4年於全縣20鄉鎮市擴大篩檢，盼第1年將篩檢涵蓋率提升到50%，發現感染者施以口服藥，由於治療成功率97%以上，預定目標是114年根除C肝。（編輯：翁翠萍）1080703