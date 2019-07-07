聆聽日出聲音 阿里山林鐵邀森音旅行

阿里山林鐵及文資處指出，17日將開動「森音旅行」主題列車，邀民眾同行，在清晨微光的杉木林中，漫步至對高岳觀日坪，聆聽日出的聲音，並漫步水山步道「聽森音」。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者葉子綱傳真 108年7月7日

（中央社記者葉子綱嘉義市7日電）阿里山林鐵風姿綽約，阿里山日出氣象萬千，林務局阿里山林鐵及文資處今天邀請大家同享「森音旅行」，身處森林步道，聆聽日出的聲音，用耳朵感受聲音的景致，與大自然連結。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處響應7月17日台灣聆聽日，邀請台灣聲景協會與遊客，在對高岳觀日坪「聆聽日出的聲音」，漫步水山步道「聽森音」及巨木群道「聽樹說」，用聲音與大自然連結。

阿里山林鐵及文資處指出，將在7月17日開動「森音旅行」主題列車，邀民眾同行，在清晨微光的杉木林中，漫步至對高岳觀日坪，在日出跳躍的那一刻，聆聽日出的聲音。

阿里山林鐵及文資處表示，此行還要前往水山步道、巨木群道，網羅森林裡的聲景，帶引遊客用聲音寫下旅程的記憶，「森音旅行」限定名額，相關訊息請至阿里山林鐵及文資處官網查詢。（編輯：翁翠萍）1080707