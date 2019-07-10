蛙如其名 苔蘚蛙停在石上難辨認

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市動物園成功繁殖「苔蘚蛙」寶寶，未來將會在熱帶雨林館與兩棲爬蟲動物館與民眾見面，苔蘚蛙「蛙如其名」，身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，是名偽裝高手。

動物園發言人曹先紹表示，苔蘚蛙停在石頭上時，看起來就像是石頭上的苔蘚，有趣的是，苔蘚蛙的蝌蚪長得特別快，而剛孵化的蝌蚪跟一般青蛙的蝌蚪差不多大，但過一陣子，就會像吹氣球一樣，變成大塊頭蝌蚪。

曹先紹說，蝌蚪後期長出後腳及前腳，身上開始長出顆粒，等尾巴縮起，就正式成為偽裝高手，他說，苔蘚蛙雖然看起來像苔蘚一樣毛毛的，但觸感比較像是山苦瓜的顆粒，且身體會因棲息環境不同而有不同顏色變化。

苔蘚蛙主要分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕森林、溪流或岩石區域，曹先紹說，這些地方常有苔蘚生成，所以苔蘚蛙在長期演化過程中，外型就逐步融入類似環境。

苔蘚蛙是樹蛙科一員，趾間有吸盤，方便附著於石頭或是樹枝上，母蛙會把卵產在溪流的岸邊或岩石旁，大約2星期，卵就會孵化成蝌蚪。（編輯：李亨山）1080710