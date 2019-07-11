高齡化社會 北市推公車駕駛關懷活動

台北市交通局推出「公車友善心」運動，盼透過駕駛主動關懷乘客，提醒長者搭乘公車時應「下車前按下車鈴」「公車到站再起身」及「下車小心左右看」等，提升公車服務品質。中央社記者梁珮綺攝 108年7月11日

（中央社記者梁珮綺、實習記者陳姿靜台北11日電）台北市交通局推出「公車友善心」運動，盼透過駕駛主動關懷乘客等來提升公車服務品質，局長陳學台說，台北市為高齡化社會，長者乘車安全相當重要。

台北市聯營公車共有290條路線，平均每日營運達3萬班次、載客近130萬人次，駕駛每天約需服務300名乘客，今年的「公車友善心」運動特別關心長者乘車安全，提醒長者搭乘公車時應「下車前按下車鈴」、「公車到站再起身」及「下車小心左右看」。

陳學台致詞時表示，「公車友善心」運動前身是「公車禮貌心」，推行10年來有一些成果，公車駕駛與乘客會道早安，展開互動，盼「公車友善心」推行後，駕駛能主動關懷。

台北市公車聯營管理委員會主委余偉斌受訪時表示，民眾對公車服務的滿意度高達95%，而駕駛對乘客的一句話就是最好鼓勵，像是乘客上車時，駕駛說一句「你好」，就能有很好的互動，希望透過持續辦活動，提升公車服務品質。

陳學台會後受訪時表示，自己平常搭公車上下班，發現車上多為長者，也比較站不穩，若駕駛能在車上廣播提醒乘客，公車到站前不要起身，可達到良好效果。

首都客運駕駛陳弘逸日前遇到一對祖孫乘車，但阿嬤上車後發現悠遊卡餘額不足，陳弘逸當下表示下回乘車再補票即可，他說，當時感覺阿嬤情緒很緊張，又想到阿嬤手邊可能零錢不夠，隨手拿零錢給他們，讓他們能坐車回家。

欣欣客運駕駛朱弘州從去年9月開始，每個月至少一次載一名8旬長者到從木柵老人安養中心至榮總就診，到榮總後，他會先讓其他乘客下車，再到榮總借輪椅，跑回車旁攙扶長者下車，推到榮總交由志工協助。

2人今天也到記者會現場，分享與乘客溫暖互動故事。

「公車友善心」運動期間為7月11日至11月16日，今天至8月12日舉辦暖心駕駛票選活動、今起至8月25日則舉辦「幸福啟程，安全啟程」公車小旅行徵件、9月24日至11月15日為安全友善公車宣導活動、11月16日舉行優良駕駛頒獎典禮。（編輯：李亨山）1080711