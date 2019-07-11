小琉球推動減塑 廢棄浮球變店家招牌

大鵬灣國家風景區管理處推動屏東小琉球為減塑、減碳及海龜保育的生態之島，與當地保育店家合作，利用廢棄塑膠浮球做成店家識別招牌。（鵬管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）大鵬灣國家風景區管理處推動屏東小琉球為減塑、減碳及海龜保育的生態之島，與當地保育店家合作，創新將海灘廢棄玻璃變為海灘貨幣；最近又利用廢棄塑膠浮球做成店家識別招牌。

鵬管處在創辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」活動過程中，與小琉球當地的保育店家海湧工作室合作，創新將海灘廢棄玻璃變為海灘貨幣；今年更把海灘廢棄的塑膠浮球做成海灘貨幣兌換店的識別招牌。

鵬管處表示，海灘貨幣是用來獎勵淨灘參與民眾的海廢藝術品，除了收藏價值外，更可以在島上店家進行優惠消費；利用廢棄的塑膠浮球製作店家招牌，除了希望能提升海灘貨幣兌換率外，更希望讓店家支持減塑理念。

海湧工作室表示，小琉球是個漁村，浮球是漁業用品，以前都是用玻璃材質，現在改成塑膠，廢棄的塑膠浮球無法自然分解，反而成為令人頭痛的海洋廢棄物，工作室人員在塑膠浮球畫上海洋的意象，彩繪後的浮球可當成海灘貨幣兌換店的識別物，塑膠浮球留著一半沒著色，讓大家看到海洋廢棄的浮球最原始的樣貌。

浮球店招識別項目除了有兌換「海灘貨幣」外，還有「環保行動」、「不塑之家」、「可借雨衣」、「環保杯優惠」等店家環保服務。

鵬管處表示，目前已有39家店表示可以提供飲水機給客人裝水、有34家店歡迎不塑之客自備餐具來外帶、23家店表示不會主動提供一次性牙刷牙膏、15家店願意在客人有需要時，借餐具給客人去買外帶的餐點及10家店願意提供可重複穿的雨衣給客人。

鵬管處指出，今年淨灘場次日期為7月13日、14日、16日、19日及20日。（編輯：陳俊碩）1080711